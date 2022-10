UDINE - Paura nella notte a Udine per Walace. Il centrocampista brasiliano dell'Udinese ha avuto un incidente d'auto intorno alle 3 in viale Venezia. Il giocatore era alla guida del bolide da quasi 150 mila euro - un'Audi RS6 appena acquistata - quando, all'altezza di una rotonda, ne ha perso il controllo dopo avere urtato un marciapiede. Impressionanti le immagini dell'incidente, che mostrano come l'auto si sia ribaltata e successivamente abbia preso fuoco.