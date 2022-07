Un camion, carico di betoniere impastatrici per la preparazione della calcina, si è schiantato questa mattina, pochi minuti prima delle 7, contro la barriera del casello di Rovigo Sud - Villamarzana, sulla autostrada A13. Il grosso autoarticolato sembra aver perso il controllo mentre già era dentro la corsia di uscita, prima della sbarra: l'impatto è stato violento, con il trattore che ha completamente divelto la macchina per il pagamento automatico, fracassandosi il muso, mentre il rimorchio, scodando, si è intraversato incastrandosi contro le recinzioni della corsia. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della sottosezione A13 della polizia stradale di Rovigo ed il personale di Autostrade per l'Italia, oltre ad un grosso carroattrezzi di una carrozzeria rodigina specializzata nel soccorso autostradale, "La Gentile".

Sono stati però i vigili del fuoco, prima a mettere in sicurezza il camion, anche per scongiurare il pericolo di incendio, poi a sollevare il pesante rimorchio in modo da rendere possibile la sua rimozione. Operazioni lunghe e delicate, durante le quali, inevitabilmente, si sono avute delle ripercussioni sul traffico autostradale in entrambe le direzioni, trattandosi di un problema che ha interessato il casello in uscita. Fortunatamente, l'autotrasportatore che era al volante non ha riportato lesioni. Ma il suo camion è andato distrutto. Così come una delle porte di uscita della barriera di Villamarzana.