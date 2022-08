Tenta di uccidere la moglie con la balestra e poi si toglie la vita, ecco la casa della tragedia

TORRE DI MOSTO - Tentato omicidio e suicidio a Torre di Mosto. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto, in via Roma, nel centro del paese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe tentato di uccidere la donna, che è in condizioni disperate, colpendola con una balestra e poi si sarebbe tolto la vita in garage usando la stessa arma. A dare l'allarme alcuni conoscenti che erano andati a trovare la coppia che non rispondeva al telefono. Immediata la richiesta di intervento arrivata al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Stino di Livenza con il comandante Edoardo

(Foto Vinicio Scortegagna)