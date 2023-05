Sostanza tossica fuoriuscita dalla ditta Eulithe di Tombolo

I vigili del fuoco di Padova sono impegnati da questa mattina, 12 maggio, per la fuoriuscita di una sostanza tossica presso la ditta Eulithe in Sant’Antonio, a Tombolo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro da circa alle 10 circa la squadra del distaccamento di Cittadella con il rinforzo di una squadra della sede centrale e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale di Mestre che hanno utilizzato delle panne di contenimento per circoscrivere la zona interessata ed evitare l’inquinamento alle caditoie. In fase di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto sta intervenendo anche l’Arpav.