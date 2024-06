SILEA (TREVISO) - E' stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione Federico Pierobon, 46enne trevigiano, proprietario della villetta di via Macello a Silea dove nel settembre scorso i carabinieri avevano sequestrato quasi 60 chili di sostanze supefacenti (tra hashish, marijuana, eroina ed ecstasy) e 410mila euro in contanti divisi in banconote di vari tagli.