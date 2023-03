Autisti degli autobus in sciopero: stress, stipendi bassi e preoccupazioni per l'Adunata alpina

UDINE - Sciopero degli autisti questa mattina, lunedì 27 marzo, davanti l'ingresso del deposito Arriva a Udine, in via del Partidor. Adesione massiccia dei trasportatori, che ancora una volta sono tornati a far sentire la propria voce. Mancanza di personale, orari e turni estenuanti e ancora uno sforzo, quello richiesto per l'adunata alpina di maggio. «Se volete più presenza per coprir l'inefficienza, una semplice avvertenza: è finita la pazienza» si legge da uno striscione.