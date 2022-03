Schianto tra Tir in A4, viabilità in tilt

Schianto tra Tir nel solito tratto della A4 che attraversa il Veneto orientale. Sono tre i mezzi pesanti che questa mattina sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento nel tratto compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro. È accaduto verso le 7.30 al chilometro 464,200 della carreggiata in direzione di Venezia. Nel botto i tre Tir si sono tamponati mettendosi di traverso. Sul posto sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza friulano con i vigili del fuoco e la polizia stradale. Almeno due i camionisti rimasti feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita. Inevitabili i disagi anche per la mole di mezzi pesanti che ogni martedì invadono la A4. Tir che partono la domenica sera dall'est Europa arrivando in Italia nelle prime ore del martedì con una mole impressionante di mezzi che attraversano l'autostrada.