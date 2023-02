Sbanda con il Tir, vola nel fosso e finisce con le ruote all'aria

PORTOGRUARO - Con il tir è finito fuori strada rovesciandosi poi in mezzo alla Statale 14: spaventoso incidente a Portogruaro. È un'altra giornata di passione per gli utenti della strada che devono attraversare il Veneto orientale. Dopo i cinque incidenti che ieri sono accaduti lungo la A4, nel tratto che attraversa il Veneto orientale, oggi mercoledì 8 febbraio un altro incidente ha mandato in tilt la viabilità