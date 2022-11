Dopo una vita passata sulle strade come agente di Polizia, Lucio Mondello oggi costruisce giocattoli in legno per i bambini. Non ha pretese da negozio, ma attraverso la pagina Facebook e il passaparola i suoi prodotti vanno molto. Il più richiesto? Il misurabimbi, risponde sicuro quest'uomo dal sorriso aperto e dalle molte passioni.