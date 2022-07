«Continueremo a lottare». In diecimila a Padova per il Pride

Una marea di 10 mila persone ha preso parte ieri pomeriggio, 3 luglio, al Pride a Padova, la sfilata dell'orgoglio Lgbt+, tornata per le vie del centro cittadino anche quest'anno con musica, balli e rivendicazioni politiche per affermare che l'amore non conosce limiti di genere. Il corteo si è così concluso in Prato della Valle verso le 18 quando la marea arcobaleno ha invaso la piazza, dal lato di Santa Giustina è stato allestito un palco da cui le varie associazioni hanno preso la parola (di Marco Miazzo).