Al via entro il prossimo autunno la realizzazione di una nuova “piazza verde” a San Carlo. Un parco che troverà posto nell’ex area Valli (abbandonata da quasi un ventennio) e che diventerà il cuore pulsante della “nuova Arcella”. Per l’operazione sono stati stanziati 1.150.000 euro che serviranno anche per l’acquisto dai privati del terreno in questione.