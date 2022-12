Omicidio di San Martino di Lupari. Le foto della tragedia, marito e moglie colpiti al cranio. Lei è morta, lui è grave

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Terribile tragedia oggi, 27 dicembre 2022. Una donna è stata trovata morta in casa in via Galilei a San Martino di Lupari. E' giallo sulle cause del decesso. La vittima è una donna di 84 anni, Maria Angela Sarto. La donna è stata trovata con ferite in tutto il corpo, la più grave alla testa. Il marito di lei, Giorgio Miatello, è stato trovato in condizioni disperate e portato in ospedale a Padova con un gravissimo trauma cranico, si trova ricoverato in terapia intensiva, lotta per la vita. Nessuna pista è esclusa. Tra le prime ipotesi, c'è anche quella dell'omicidio.