Nuovo Stadio, ecco i rendering del Bosco dello sport a Mestre

L’ispirazione è l’Olimpiapark di Monaco di Baviera, realizzato a inizio anni Settanta per le Olimpiadi del 1972 e i mondiali di Calcio di Germania 1974. Il confronto più immediato, per quanto riguarda l’area verde, è quello col parco di San Giuliano. Al quale il Bosco dello sport, approvato ieri dal Consiglio comunale, assomiglia per estensione di area verde: un’ottantina di ettari. In aggiunta, il nuovo progetto di Tessera avrà impianti sportivi e di intrattenimento (stadio, arena degli eventi, piscina, ma non solo) che ne porteranno la superficie complessiva a 115,5 ettari (poco meno della metà dell’Olimpiapark, che supera i 300 ettari)...