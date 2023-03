Si è spento Andrea Spinelli, il viaggiatore che lottava contro il cancro camminando

PORDENONE - Morto questa mattina, giovedì 30 marzo, Andrea Spinelli, conosciuto da tutti come "Spino", il viandante friulano che da dieci anni lottava contro il cancro camminando. Si è spento all'Hospice, dove era ricoverato da un mese circa a causa del peggioramento delle sue condizioni. Nel 2013 gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas inoperabile. Da quella volta "Spino" non ha mai smesso di viaggiare, inseguire la vita e raccontare al mondo la sua esperienza, tradotta anche in alcuni libri. Un nuovo stile di vita, un antidoto che gli ha permesso di rallentare l'avanzamento di quell'ospite inatteso e fastidioso, nonostante il quale il suo viaggio è sempre andato avanti.