Maurizio Stecca, sconfitto il Covid sale sul ring con i giovani campioni veneti

MARTELLAGO - Torna in pista Maurizio Stecca. Dopo il colpo basso del Covid, che l’ha mandato per un paio di settimane ko in terapia intensiva, il campione olimpico a Los Angeles nel 1984, torna sul ring per uno stage di pugilato. Sarà maestro d’eccezione per i giovani atleti delle società di boxe del territorio che potranno allenarsi con lui per l’intera mattinata di domani, domenica, a Olmo di Martellago. A portarlo nel Veneziano per lo stage domenicale in via Enrico Toti a Olmo, l’amico di sempre Loris Baldan tecnico di pugilato e fondatore della società Asd Kamicenter amici della boxe di Mestre.