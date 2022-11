Massi sulla carreggiata, paura in paese: strada transennata

SAVOGNA (UDINE) - Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, nel territorio comunale di Savogna si è verificato un distacco di massi a Stermizza in direzione Matajur, probabilmente causato dal maltempo di ieri. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. I volontari della squadra comunale di Protezione Civile di Savogna sono intervenuti per posizionare segnaletica e transenne. Il tempestivo intervento dei volontari ha permesso di liberare la strada dai massi e di consentire quindi alle popolazioni che vivono in questa zona delle Valli del Natisone di transitare e raggiungere le loro abitazioni. La circolazione non è stata interdetta. Alle prime luci dell'alba sarà eseguito un sopralluogo.