Marco Vidal, direttore Mavive, "121 anni nel settore della profumeria"

The Merchant of Venice, aperto dal 2013 in Campo San Fantin, nel sestiere di San Marco a Venezia, in un’ex farmacia dell’Ottocento con muri rivestiti di pannelli lignei e statue pregiate, rievoca l’antica arte profumiera che ebbe origine nella città di Venezia e dai suoi commerci con il lontano Oriente. Marco Vidal, direttore generale Mavive e amministratore delegato di The Merchant of Venice, si racconta a Il Gazzettino in una videointervista in cui ricorda i 121 anni dell'attività di famiglia, i progetti culturali dell'azienda Mavive, il restauro del'ex farmacia e la Venezia del futuro.