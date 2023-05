Forte vento e alberi caduti in Friuli Venezia Giulia, più di 100 le richieste di intervento

Nella giornata di oggi, martedì 16 maggio, si stanno registrano diversi interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile a causa del vento forte che sta interessando il Friuli Venezia Giulia.

Per lo più si tratta di alberi e rami caduti sulla carreggiata, che hanno bloccato la viabilità. Più di 100 le richieste giunte alle sale operative dei comandi dei Vigili del fuoco della regione con richieste di intervento per danni o situazioni di pericolo. Circa 30, una decina per ogni comando, sono gli interventi che hanno eseguito i vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Pordenone e Udine. Situazione più complessa a Trieste dove il vento di Bora sta impegnando i Vigili del fuoco giuliani su tutto il territorio di competenza con alberi pericolanti e danni ad alcuni manufatti. Sono 25 gli interventi portati a termine dagli uomini del comando di Trieste e una cinquantina quelli in svolgimento o in attesa dell’assegnazione di una squadra.