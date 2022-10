Maltempo in Friuli: a Nimis strada sbarrata sul torrente Cornappo, il ponte è pericolante

NIMIS - POVOLETTO - Il sindaco del comune di Nimis, in accordo con il sindaco del comune di Povoletto, hanno disposto alle 14 di oggi, 22 ottobre, la chiusura della viabilità secondaria che collega Nimis con Savorgnano del Torre (frazione quest'ultima del comune di Povoletto) a seguito dell'allagamento della sede stradale dovuta al maltempo e per un ponte pericolante. La strada interdetta si snoda per una lunghezza di circa 2 chilometri. L'acqua ha invaso la carreggiata a causa delle precipitazioni intense e per un deflusso di acqua proveniente dai versanti. Sul posto i volontari della squadra comunale di Protezione Civile del comune di Nimis. Gli stessi volontari, insieme al sindaco, si stanno recando nella frazione di Cergneu (Nimis) dove sono stati segnalati allagamenti sulla carreggiata.