VENEZIA - Lauree in piazza San Marco: 727 studenti della Ca' Foscari lanciano il tocco. Oggi, mercoledì 19 aprile, doppia cerimonia per i neolaureati dell'università Ca' Foscari: sono 727 i dottori e le dottoresse che si sono riuniti in piazza San Marco per il tradizionale lancio del tocco. Presente la rettrice dell'ateneo Tiziana Lippiello.