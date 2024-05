Inter Club Giorgione, la festa dei tifosi a Castelfranco Veneto

Il 22 maggio data storica per gli interisti, l’anniversario del Triplete. Un mese esatto da quel 22 aprile che ha segnato la vittoria del ventesimo scudetto del club neroazzurro e di quella seconda stella arrivata dopo aver battuto il Milan nel derby. E non poteva che essere il 22, la data scelta per organizzare una grande festa per gli interisti della Castellana che si sono trovati, grazie all'organizzazione dell'Inter di Vedelago, al ristorante La Speranza di Castelfranco Veneto.