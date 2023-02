L'influencer Anna Nooshin scelta per raccontare tre siti Unesco del Veneto

VENEZIA - Enit promuove i siti Unesco del Veneto con Anna Nooshin, l'influencer di origini iraniane, diventata famosa nel mondo del lifestyle, della moda, della bellezza, dei viaggi e delle cause umanitarie grazie ai suoi video pubblicati su Youtube. Nel 2011 ha co-fondato la rete di blog creativi online NSMBL con post di viaggio, i video e i suggerimenti sullo styling. Nel 2020 ha aperto il più grande museo di Instagram in Europa chiamato Upside Down. Anna è stata scelta come madrina di un percorso di valorizzazione di tre siti Unesco del Veneto, regione che muove oltre un milione e 800 mila visitatori dai Paesi Bassi (9% dei viaggiatori dell'area). I territori toccati sono Padova, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e le Dolomiti.