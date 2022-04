FOSSALTA DI TREBASELEGHE - Perde il controllo dell'auto, esce di strada e finisce nel fossato che costeggia la strada. E' successo alle prime ore di oggi, lunedì 25 Aprile in via Cornariola in località Fossalta di Trebaseleghe. Alle 6.40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo da parte del conducente che nell'incuidente è rimasto ferito.