Selvazzano, perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo dell'illuminazione

PADOVA - Incidente ieri sera, giovedì 8 dicembre, in strada Pelosa, località Caselle a Selvazzano. Intorno alle 21.00 un'auto è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica della rotatoria. Violento lo schianto. Due le persone ferite soccorse dal personale sanitario del 118 per essere poi trasferite in pronto soccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della Seat Ibiza. Al vaglio le dinamiche del sinistro.