Militare della base Usaf si scontra con una soldatessa italiana e sbatte su una Punto: tre feriti

SAN QUIRINO - Tre feriti in un incidente stradale che verso le 16 di oggi, giovedì 12 gennaio, ha coinvolto tre macchine sulla strada regionale 251, all’altezza della zona industriale di San Quirino. Tra le vie Masieres e Pravisiel sono entrate in collisione una Subaru, una Lancia Y e una Fiat Punto. Alla guida di uno dei veicoli - un Subaru rosso proveniente da Pordenone - c’era un militare della Base Usaf di Aviano che, a causa di un colpo di sonno, dopo aver urtato lo specchietto di un’auto che viaggiava in senso opposto, si è scontrato prima contro la Lancia Y guidata da una soldatessa italiana e poi contro la Punto condotta da un uomo.