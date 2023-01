Schianto sulla regionale, 65enne perde la vita, tre feriti e strada bloccata

CITTADELLA - Terribile incidente sul ponte della regionale 53, Vicenza-Treviso, questa mattina, 14 gennaio, intorno alle 13. I due mezzi si sono scontrati e le 4 persone a bordo sono rimaste ferite: una di loro è stata trasportata in ospedale in elicottero all'ospedale di Cittadella. Un'altra persona in gravi condizioni è stata accompagnata a Padova. Uno dei feriti, il conducente del Doblò, è morto in ospedale. Si tratta di un 65enne residente a Caerano San Marco, in provincia di Treviso.