Porcia, violento scontro tra due auto: quattro feriti, grave un ragazzo di 25 anni

PORCIA - Quattro giovani sono state soccorse dalle equipes sanitarie, questa notte per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo Corso Italia, all'altezza del civico 12, nel territorio del comune di Porcia, lungo la direttrice che conduce a Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pordenone, due vetture si sono scontrate. Nell'impatto un ragazzo di 25 anni è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario, da parte dei Vigili del fuoco circa un'ora di lavoro per liberarlo.