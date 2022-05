ORSAGO - Pauroso incidente questa mattina, 6 maggio, verso le 7.15 lungo la Pontebbana a orsago. I vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti per un incidente stradale fra un'auto ed un veicolo che effettuava un trasporto eccezionale ad Orsago. La trave in ferrro tarsportata dal camion ha sfondato il parabrezza ed è entrata nell'abitacolo dell'auto. Miracolato il conducente, ferito ma non grave.