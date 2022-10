Far West sulle strade della Marca: ruba delle auto, investe e uccide un ciclista

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Far West sulle strade della Marca. Un incidente mortale spaventoso, l'auto dei carabinieri che vola via e finisce cappottata, un arresto con urla, deliri, tanta paura. Poco dopo le 10 del primo ottobre, ci sono stati una serie di incidenti in località San Vito di Altivole, Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Tutti provocati dal medesimo uomo, un pirata della strada armato, secondo i primi riscontri, che ha seminato il panico e provocato anche una vittima. La folle corsa è partita da Onè di Fonte.