Schianto tra due auto: nulla da fare per Andrea, muore a 40 anni

CEREGNANO - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell'incidente accaduto lungo via Garibaldi a Ceregnano, all'altezza dell'incrocio con via Trieste, vicino al semaforo di accesso alla Tmb. Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio, 14 maggio, attorno alle 16.30 e la vittima è Andrea Sparesato, 40enne di Rovigo. Le auto coinvolte sono una Mini, che aveva a bordo tre persone, e una Renault Twingo, con a bordo solo il conducente. I mezzi sono andati distrutti e la Twingo è finita giù da una piccola scarpata. Malgrado i soccorsi, per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare.