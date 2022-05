Due morti e quattro feriti: elicotteri e ambulanze nello schianto lungo la Postumia

SAN PIETRO IN GU - Ennesima tragedia della strada oggi, 20 maggio. La tragedia si è consumata alle 16,20 nell'Alta Padovana nel comune di San Pietro in Gu. L'incidente è successo lungo la Postumia: uno schianto frontale che ha coinvolto un camion ed un'auto. Il bilancio è pesantissimo: due persone sono morte sul colpo e quattro sono rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente, che ha bloccato interamente la viabilità, oltre alle forze dell'ordine sono giunte anche quattro ambulanze del Suem 118, due elisoccorsi e i vigili del fuoco, partiti da Cittadella e Bassano del Grappa, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti dall’auto.