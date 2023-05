Camioncino precipita nel dirupo, nulla da fare per il conducente

OVARO - Un uomo di 49 anni è morto per le gravissime ferite riportate dopo essere uscito di strada con un furgone di cui era alla guida, ed essere finito in un dirupo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 22 maggio, lungo la viabilità secondaria e sterrata, in un'area impervia, che collega Mione alla ex malga Casera Valinis di Ovaro (Udine).