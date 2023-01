Terribile schianto a Legnaro, auto finisce fuori strada: tre morti. Le foto

LEGNARO - Incidente stradale mortale nella notte di lunedì 16 gennaio: a mezzanotte e quaranta un'auto Audi A6 è finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. Tre persone sono morte nello schianto. La tragedia si è consumata sulla statale 516 Piovese, via Romea, all'altezza del civico 172 tra Legnaro e Piove di Sacco, in provincia di Padova. Si tratta di Martina Pagin, 46 anni, Diego Rampazzo, 46 anni, e Eduard Ndoj, 45 anni. Viaggiavano sull'Audi di Ndoj.