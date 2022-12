Muore a 28 anni Lorenzo D'Alonzo, travolto in bicicletta da un'auto

PORDENONE - Non ce l'ha fatta Lorenzo D'Alonzo, il ragazzo di 28 anni ricoverato da ieri sera in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Grigoletti a Pordenone. Il 28enne, abruzzese di Atessa in provincia di Chieti, lavorava come operatore socio sanitario nel reparto di Chirurgia all'ospedale di Pordenone.