L'incidente è avvenuto questa mattina, 25 febbraio, intorno alle 8 su via Lungo Adige a Boara Pisani. I vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Este con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi: una delle due auto era finita fuori strada e il conducente era incastrato. L'uomo è stato portato con l'elicottero in ospedale a Padova. L'altro automobilista è stato accompagnato all'ospedale di Rovigo.