Esce di strada e abbatte un palo della luce, gravissimo un 48enne

CAMPOSAMPIERO - Grave incidente stradale oggi, 22 luglio, alle 17 in via Molino a Camposampiero. Per cause ora al vaglio della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, una Bmw Serie 1, condotta da L.L. di 48 anni residente in provincia di Catania, è uscita di strada, andando a sbattere violentemente contro un palo della linea telefonica, abbattendolo completamente e finendo poi sulla fiancata sinistra a margine della carreggiata.