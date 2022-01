COLLI EUGANEI - Avventuira da paura per una 82enne di Este. In auto sui Colli voleva percorrere la strada in disuso verso il Monte Rua, invece in territorio di Galzignano ha imboccato una pericolosa pista di downhill e ha bloccato l'auto. Nella serata è scattato l'allarme, la donna è stata cercata ovunque. Ritrovata la mattina dopo verso le 13.30. E' andata bene anche al suo cane.

