Incidente auto-moto lungo la regionale che porta verso il Primiero

FONZASO - Scontro moto auto questa sera, 22 aprile, poco prima delle 20 in località Fenadora in comune di Fonzaso. Lungo la regionale che porta verso il Primiero, una Kawasaki che sopraggiungeva dalla rotatoria per Agana è finita contro una Ford Fiesta che, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri e dei vigili del fuoco, stava uscendo dal vivaio che si trova tra la rotatoria e la Fenadora. L’impatto è stato violento e il motociclista è rimasto ferito in modo grave.

(Foto Quick Service)