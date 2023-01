VALDOBBIADENE (TREVISO) - Terribile incendio al ristorante Tre Noghere di Valdobbiadene. Le fiamme divampate intorno alle 2 della scorsa notte, 10 gennaio, in via Credere, hanno invaso tutta la parte esterna struttura con l'atrio in legno provocando danni però anche al resto del ristorante. All'interno per presente una persona, rimasta intossicata.