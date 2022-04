Incendio all'impianto fotovoltaico sul tetto: a fuoco la cantina Canevel Spumanti

VALDOBBIADENE - Incendio nella cantina Canevel Spumanti, sulle colline del Prosecco. Il rogo è divampato intorno alle 13 di oggi, 28 aprile, nell'azienda vinicola di via Rocat Ferrari a Valdobbiadene. Le fiamme hanno interessato la copertura e i pannelli solari. A causare l'incendio è stato probabilmente un problema all'impianto fotovoltaico. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze: alle 16 erano ben otto le squadre impegnate sul posto per domare le fiamme. E la colonna di fumo era ben visibile anche da lontano.