Incendio alla falegnameria: tanto fumo e pompieri al lavoro

PADOVA - Incendio oggi, 20 maggio 2022, nel quartiere di Altichiero, nella Falegnameria Marangoni Cesare, in via Ronchi Bassi. Il fumo che si è levato dal rogo sviluppatosi nell'azienda padovana, inizialmente ha invaso anche le corsie dell'autostrada A4 che passa a pochi metri dalla ditta, la colonna è rimasta a lungo visibile da chilometri di distanza. La proprietaria dell'abitazione vicina è stata visitata per una lieve intossicazione. Sul posto i vigili del fuoco.