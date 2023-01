BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Terribile incendio in via Vei a Borso del Grappa, morto il gatto della famiglia. La notte tra il 13 e il 14 gennaio, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in una struttura adibita a ricovero degli attrezzi e legnaia di un ricovero attrezzi.