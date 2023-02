In fiamme l'azienda agricola Baccichetto: vigili del fuoco al lavoro

OREMELLE (TREVISO) - Grosso incendio nel capannone di un'azienda agricola di Roncadelle. Le fiamme sono divampate verso le 17.15 di oggi, 18 febbraio, nel magazzino dell'azienda agricola Baccichetto di via Fontane. All'interno c'erano trattori e altri mezzi agricoli che, stando alle prime informazioni, sarebbero stati spostati in tempo prima che il capannone collassasse. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con più squadre: le operazioni di spegnimento sono in corso.