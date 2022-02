Gioielleria Nardi Venezia dal 1925

​Gioielli, stile, esclusività. Giulio Nardi, fiorentino per nascita, arriva a Venezia negli anni Venti ed inaugura la sua prima attività orafa in Piazza San Marco. La gioielleria, a conduzione familiare e che si posiziona come uno dei nomi più affermati dell'arte orafa mondiale, ha una storia imprenditoriale affascinante e le creazioni di alto artigianato, risultato di una costante ricerca di innovazione e apertura internazionale, sono legate alla nostra città. Alberto Nardi, gioielliere, esperto conoscitore di gemme e pietre preziose...

