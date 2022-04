Addio all'avvocato Muschietti

PORTOGRUARO - È mancato a novant’anni l’avvocato Gian Daniele Carlo Muschietti. Appartenente ad una storica famiglia della città del Lemene, era molto conosciuto dalla Portogruaro bene. Figlio unico, di estrazione liberale, è stato un avvocato di fama, con uno studio legale non solo in Corso Martiri della Libertà a Portogruaro ma anche a Venezia. Candidato sindaco nel 1995 per il centrodestra, è stato consigliere comunale fino al 1999. Riservato nella vita privata, con l’approdo in politica era diventato più socievole e ben voluto da tutti per la sua educazione e per l’attenzione e il rispetto che riservava agli altri. Di rado era possibile incontrarlo anche di recente in Piazza della Repubblica, lucido e riflessivo. “La scomparsa dell’avvocato Muschietti – ha ricordato con affetto il consigliere comunale Riccardo Rodriquez, con lui in consiglio negli anni ‘90 - segna un vuoto impossibile da colmare perché era l’ultimo dei grandi gentiluomini di Portogruaro”. “ U na gran bella persona – ha aggiunto l’ex parlamentare Lucio Leonardelli - era in consiglio con impegno, equilibrio ed entusiasmo, nonostante fosse la sua prima esperienza politica”. I funerali venerdì 15 aprile alle 11 in Duomo.