Gattino intrappolato nel vano motore dell'auto, salvato dai Vigili del fuoco

CODROIPO - Sono servite 3 ore di lavoro da parte del personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo per liberare un gattino rimasto incastrato nel vano motore di un’auto.

Questa mattina l'intervento in Via Roma a Codroipo dove una signora sentiva dei miagolii provenire dal vano motore di un’autovettura parcheggiata. I pompieri giunti sul posto hanno rintracciato il proprietario del mezzo che si è recato dove aveva parcheggiato l’autovettura e ha aperto il cofano motore. Non sono bastate le manovre dei pompieri a liberarlo. Necessario il supporto di un'officina, che con l'aiuto del carroattrezzi ha provveduto a caricare la vettura e portarla nell’officina dove utilizzando il ponte di sollevamento la vettura è stata alzata per poter liberare il giovane felino dalla parte inferiore del mezzo. Anche con la collaborazione dei meccanici i Vigili del fuoco, smontando alcune parti meccaniche della vettura, sono riusciti a liberare il gattino.