Com'è ridotta la casa dopo il passaggio dei ladri: «Ero andata a dare da mangiare al nonno»

ISTRANA - Attimi di rabbia e paura giovedì sera a Villanova di Istrana. Attorno alle 18.30 una banda di ladri ha colpito in via Morgano, in un'abbinata al civico 11, mettendola a soqquadro e svuotandola di tutti gli oggetti di valore. Un'azione rapida e sfrontata, visto che i proprietari si erano allontanati soltanto per qualche minuto. «Hanno portato via i miei crocifissi d'oro del battesimo, l'orologio di mio padre e gli anelli e i gioielli di mia mamma, che non c'è più» ha spiegato la proprietaria di casa, Elisa Cendron.