FONZASO - Schianto all'alba, bilancio pesante: una persona muore tra le lamiere. L'incidente è successo poco dopo le 6:45 di oggi, mercoledì 18 gennaio, lungo la SS 50 nella galleria Pedesalto al km 50+10 a Fonzaso. Le scontro frontale coinvolte due auto: un autista deceduto, l’altro ferito. I pompieri accorsi da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di un uomo 71enne. Ferito l’altro conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Nell’auto della persona deceduta anche due cani presi in custodia dai militari. Sul posto pure personale di Veneto strade. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero dei mezzi e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza per la riapertura della galleria.