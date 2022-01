Fiamme a Bibione, distrutto magazzino di materiale edile

Fiamme nella notte a Bibione: distrutto un magazzino di materiale edile. L'allarme è scattato poco dopo le 6 quando nell'oscurità l'incendio ha rischiarato la zona. A bruciare in corso del Sole il magazzino e punto vendita della ditta "Dexive". Subito è scattato l'allarme al 115 che ha inviato le squadre dei vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro. In fiamme il deposito che da sul retro dell'azienda il cui tetto è in legno. Corso del Sole è stato parzialmente chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.