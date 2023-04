Paura ad Abano. Esplosione all'osteria, si pensa a una fuga di gas. Le foto del locale

Un'esplosione ha scosso la cittadina di Abano questa mattina, 19 aprile, intorno alle 9.30. Proveniva dall'osteria Cacio e Pepe in via Previtali. Finestre sradicate, vetri infranti. All'interno del ristorante non c'era nessuno per cui non ci sono feriti. Ma i danni sono davvero ingenti. A scatenare l'esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas.